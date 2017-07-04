أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد اعتزاز الكويت بأبنائها المبادرين في مختلف المجالات وتهيئتها جميع الإمكانيات والفرص لتفوقهم ونجاحهم وإكسابهم القدرة على المنافسة على الصعد كافة من خلال العديد من الوسائل الفاعلة والمراكز الحاضنة لأصحاب المواهب ومنها مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، مثمنا اجتهاد العديد من أبناء وبنات الكويت ونجاحهم في إثبات وجودهم ورفع اسم وطنهم في مختلف المحافل النشاطية الدولية. جاء ذلك لدى استقبال المحافظ للمهندس عادل عبد المحسن الوصيص الفائز بالميدالية الذهبية بالمعرض الدولي للاختراعات والإبداعات والتقنيات ايتكس 2017 الذي عقد في ماليزيا عن اختراعه «حزام الأمان»، حيث ثمن المحافظ انجاز المهندس الوصيص واصفا اياه بأنه أحد أبناء محافظة الأحمدي المتميزين.

من جهته، أعرب الوصيص عن امتنانه لاهتمام محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد ومتابعته الحثيثة لانجازات ونجاحات ابناء مناطق المحافظة المختلفة، الامر الذي ترجمه حرصه على استقباله له واطلاعه على تفاصيل الانجاز الذي حققه ومسيرة انجازه ابتداء من ترشيح مكتب براءات الاختراع الخليجي له للمشاركة إلى أن حقق الفوز بالميدالية الذهبية، علاوة على إشادته بمسيرته في مجال الاختراع وتسجيله العديد من البراءات سابقا. وأكد المخترع الوصيص سعادته للصدى الذي لمسه لهذا الإنجاز، كاشفا عن تلقيه رسالة تهنئة وتقدير من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، علاوة على قيام العديد من الفعاليات النيابية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني بتكريمه، منوها برعاية الكويت متطلعا إلى التشرف بلقاء صاحب السمو الأمير راعي المبدعين الأول شاكرا كل الجهات الأفراد الذين دعموا إنجازه، مؤكدا التطلع الى المزيد من الإنجازات التي تحقق المزيد من تعزيز مكانة الكويت الحبيبة عالميا.