المبارك تسلم دراسة حول تاريخ نشأة الكويت

إجراءات وقائية لمنع حرائق المباني قيد الإنشاء



لم يتم اعتماد وتحديد سعر قسيمة خيطان حتى الآن

مريم بندق

وجه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الوزراء المختصين لتسريع وتيرة استفادة الشباب من الدعم الذي تقدمه الحكومة من خلال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف المبارك: علينا جميعا تقديم الدعم للشباب وتوجيههم للاستفادة من الصندوق، معربا عن ثقته في أن التعديلات المأمولة على الصندوق ستصب في صالح الاقتصاد الوطني وصالح أبنائي الشباب. من جهته، قال وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس: اعتمد مجلس الوزراء تعديلات كادر المعلمين التي أصبحت نافذة ويعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم». هذا، وأحال المجلس مقترحا مقدما من ديوان المحاسبة ينص على استحداث وزارة للعمل الى اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي والمالي.

وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن المقترح يهدف الى ضم كل الجهات المختصة بالقوى العاملة في وحدة تنظيمية واحدة تسمى وزارة العمل للحد من أي ازدواجية أو تشابك أو تداخل، الى جانب جعل الأولوية في التعيين للكويتيين في الحكومة والقطاع الخاص وكذلك القطاع الأهلي واقعا وهدفا أساسيا.

وأشارت المصادر الى أن هذا المقترح لن يؤجل قرار دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع إدارة القوى العاملة.

وبشأن ملاحظات ديوان المحاسبة حول الميزانيات، قالت المصادر إن الحكومة تعمل على معالجة أي إجراءات أو تشريعات أو هياكل تنظيمية قد تؤدي الى إحداث نوع من المخالفات، مشيرة الى أنه طُلب من القياديين عدم تقديم أي تبريرات لمخالفة الدستور والقانون والتأكيد على المعالجة الشاملة لمنع التكرار.

وحول مطالبة البعض بإلغاء الدوام مع ارتفاع درجة الحرارة الى 50 درجة مئوية، أجابت المصادر: كل مقترح قابل للدراسة، لكن لا يوجد قرار في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بملف الشهادات الوهمية، أكدت المصادر أن قرارات تصحيحية في الطريق الى جانب ملف غرق نفق المنقف، «لا تراجع عن تطبيق القانون على من لم يلتزم بالقانون ونظم العمل».وردت المصادر بشأن الحريقين في المباني قيد الإنشاء، قائلة: إن البحث في هذا الملف يسعى الى تطبيق أي إجراءات وقائية متطورة، موجهة تحية كبيرة الى رجال الإطفاء الذين يعملون بكل إخلاص وهمة في أوقات صعبة. وعلمت «الأنباء» انه لم يتم اعتماد سعر قسيمة خيطان حتى الآن. هذا، ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين م.ناصر خريبط نائبا لمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدرجة وكيل مساعد.

من جانب اخر فقد استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس في قصر بيان أمس الأساتذة في قسم التاريخ بجامعة الكويت الشيخة د. ميمونة الخليفة العذبي الصباح ود. بنيان سعود التركي ود. عبدالله محمد الهاجري أعضاء اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء بإنجاز دراسة معتمدة حول تاريخ نشأة الكويت حيث قدموا لسموه الدراسة التي تضمنت موجزا علميا واستعراضا تاريخيا عن المواقع الحضارية على أرض الكويت من التاريخ القديم والاسلامي وصولا إلى تأسيس امارة الكويت في التاريخ الحديث اعتمادا على الأدلة الوثائقية والمادية ذات القيمة العالية في البحث العلمي والمؤكدة للدور الحضاري والثقافي للكويت في محيطها الجغرافي.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد.