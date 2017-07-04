دارين العلي

تشارك مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د. سميرة السيد عمر ضمن وفد الكويت في اجتماع مجموعة التوجيه المشترك الكويتية ـ البريطانية (الدورة العاشرة).

وسيعقد الاجتماع برئاسة نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، ومن الجانب البريطاني سيشارك وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط اليستر بيرت، وذلك خلال الفترة من 4-5 يوليو 2017 بمقر وزارة الخارجية البريطانية، في العاصمة البريطانية - لندن.

هذا، وسيتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين البلدين في مجالات عدة منها التعليم والثقافة والعلوم والدفاع والتجارة والاستثمار والبحث العلمي وأمور أخرى تهم البلدين.