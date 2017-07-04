تضحيات كبيرة يقوم بها رجال الإطفاء من أجل المحافظة على أرواح البشر وسلامتهم

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي: أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بالزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا رئيس مجلس وزراء الجمهورية العراقية د.حيدر العبادي والوفد المرافق له والتي تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتي عكست اهتمام الجانبين في تطويرها في شتى المجالات والميادين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم بحث أهم القضايا الإقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات في المنطقة.

ثم اطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بفحوى الجهود الدؤوبة التي يقوم بها صاحب السمو الأمير في اطار مساعيه الخيرة لمعالجة الأزمة الطارئة بين الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا الصدد، فقد اطلع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المجلس على فحوى الزيارة التي قام بها مؤخرا للولايات المتحدة الأميركية ولقائه مع كل من وزير الخارجية الأميركي ووزراء خارجية كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والوزيرة المسؤولة في الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة والتي عبروا فيها جميعا عن تقديرهم لمبادرة صاحب السمو الأمير من أجل تخفيف حدة التوتر وتعزيز الحوار الفعال والدعم الكامل للمساعي التي يبذلها سموه من أجل حل الخلاف ضمن إطار البيت الخليجي بما يعكس وحدة وتضامن دول مجلس التعاون الشقيقة ويحقق الخير والمصلحة للجميع ويدفع مسيرة الخير والبناء لمجلس التعاون الخليجي نحو تحقيق آمال أبنائه وتطلعاتهم.

كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وقد أدان مجلس الوزراء المخطط الإرهابي الذي استهدف الحرم المكي الشريف الاسبوع الماضي، معربا عن خالص شكره وتقديره إلى السلطات السعودية لجهودها في عملية مكافحة الإرهاب، منوها بيقظة الأجهزة الأمنية في المملكة وكفاءتها في إحباط هذا المخطط الشرير، كما أشاد المجلس بالجهود الكبيرة والمقدرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة الإسلام والمسلمين وما تقدمه من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين طيلة العام، مؤكدا على تأييد الكويت لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

هذا، وقد هنأ مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي باختياره وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد له لخدمة وطنه وأمته والإسهام في تحقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وبناء في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وأن يديم على خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها كل ما تتطلع إليه من نماء وازدهار.

وإزاء ما لوحظ من جهود مخلصة مشهودة يبذلها رجال الإطفاء في مواجهة العديد من الحوادث التي شهدتها البلاد مؤخرا ولا سيما في ظل الظروف المناخية القاسية في فصل الصيف فقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره وشكره لهذه الجهود الطيبة، منوها بالتضحيات الكبيرة التي يقومون بها من أجل المحافظة على أرواح البشر وسلامتهم.