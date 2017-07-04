فرج ناصر

كشف مصدر مسؤول بوزارة الخدمات أن الوزارة بانتظار مجلس الوزراء ووزارة المالية لاعتماد الموافقة على زيادة التعرفة الخاصة بالمكالمات الدولية وكذلك زيادة الرسوم الاضافية لبعض الخدمات المتنوعة التي تقدمها وزارة الخدمات لمشتركيها.

واضاف أن من ابرز الخدمات التي تطرأ عليها زيادة الرسوم هي خدمة تركيب الهاتف بأنواعها وتحويل المكالمات وخدمة الإيقاظ والاتصال الثلاثي وخدمة الكاشف والقطع المؤقت للهاتف ورفع الخدمة نهائيا.

وقال ان رسوم الخطوط العــادية والبرونـزية والفضية والذهبية سيتم التعديل عليها بعد ان وقع فيها تلاعب من بعض العاملين عليها.

وقال إن القرارات ستشمل أيضا الرخص الخاصة بالآليات والجيتي سكي وكل ما يتعلق بالامور البحرية ذات العـلاقـــة بوزارة الخدمات.