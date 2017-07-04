موسى أبوطفرة

جددت وزارة المالية في تعميم صادر لجميع وزارات وهيئات الدولة ضرورة الالتزام باستخدام الطوابع الإلكترونية في جميع التعاملات ووقف العمل بالطوابع الورقية في مدة أقصاها نهاية الشهر الجاري.

وقالت الوزارة: لوحظ عدم التزام عدد من الوزارات الحكومية من بينها وزارات الصحة والداخلية والعدل بالعمل بالطابع الإلكتروني، كاشفة أنه تم الطلب بوقف العمل بأجهزة الطوابع الحكومية الورقية ورفعها من المواقع المزودة للخدمة، موضحة أن الأول من أغسطس المقبل سيكون الموعد النهائي لوقف التعامل بالطوابع الحكومية الورقية بشكل نهائي وحازم.