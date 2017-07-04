جاسم التنيب

أبلغت مصادر مطلعة في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بأنه يتوقع قبول نحو 600 طالب من الحاصلين على الثانوية والاختصاصيين الجامعيين والشرطة النسائية.

وقالت المصادر: إن نحو 4 آلاف تقدموا بطلبات للالتحاق بالأكاديمية عبر الموقع الإلكتروني، موضحة أنه يتم فحص هذه الطلبات قبل تسليمهم ملفات تعبئة النماذج للمطابقين للمواصفات والشروط للانضمام واجتياز الاختبارات الرياضية والطبية الى جانب المقابلات الشخصية.

ولفتت إلى أن لجنة القبول المبدئي يترأسها وكيل الداخلية الفريق محمود الدوسري وفي عضويتها عدد من الوكلاء المساعدين للقطاعات الأمنية، وستقوم باستقبال المرشحين للمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أن مجتازيها سيحالون إلى الكشف الطبي.

وأشارت المصادر إلى استقبال نحو 2500 طلب حتى الآن من حاملي الثانوية والجامعيين لرتب وكيل ضابط ورقيب ووكيل عريف، فيما سجل من العنصر النسائي نحو 200 لجميع الرتب.

هذا، ومن المتوقع دخولهم في 15 أغسطس المقبل بالنسبة للاختصاصيين الجامعيين من الرجال والنساء، أما حملة الثانوية فيتوقع دخولهم في أول أكتوبر المقبل.