بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى المئتين والحادية والأربعين لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية المتميزة التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية وبسعي البلدين الصديقين المتواصل للارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما المشتركة، متمنيا سموه للرئيس الأميركي موفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى المائتين والحادية والأربعين لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.