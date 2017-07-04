أكدت القنصلية العامة لدولة الكويت في إسطنبول، على المواطنين الكويتيين الراغبين في السفر إلى جمهورية تركيا أهمية اتباع تعليمات وإجراءات تعنى بهم على وجه الخصوص وبالقوانين المحلية التركية عموما.

وقالت القنصلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه على المواطنين الراغبين في السفر إلى تركيا عدم حمل مبالغ مالية كبيرة في حقائب اليد أثناء التسوق أو التنقل داخل مدينة إسطنبول بل الاكتفاء بأخذ ما يفي الغرض فقط.

ودعت المواطنين إلى عدم حمل جوازات السفر الأصلية أثناء التنقل داخل مدينة إسطنبول وإنما الاكتفاء بصورة عنه وحفظ الجواز في صندوق الأمانات بالفندق والتأكد من صلاحية جواز السفر بحيث لا تقل عن ستة أشهر على أقل تقدير.

ولفتت إلى ضرورة التقيد بقوانين مدد الإقامة المعمول بها عند زيارة تركيا بحيث لا تتجاوز هذه المدة 90 يوما للتأشيرة السياحية بغية تلافي دفع الغرامات وعقوبات أخرى تصل إلى حظر دخول المخالف إلى تركيا مدة تزيد على عام والحرص على إصدار تأشيرات دخول للعمالة المنزلية المرافقة.

وشددت على أهمية الحرص على الحقائب اليدوية وغيرها من المقتنيات الشخصية وعدم تركها دون رقابة في المطارات وكذلك عند استخدام وسائل النقل العامة أو أثناء الوجود في المجمعات التجارية والأماكن السياحية المزدحمة لتجنب التعرض للسرقة.

كما دعت القنصلية المواطنين إلى التقيد بالقوانين التركية التي تحظر تصوير الأماكن والمواقع ذات الطابع الأمني والحكومي إضافة إلى ضرورة التعامل مع الشركات السياحية المعتمدة عند القيام بإجراءات الحجوزات الخاصة بالطيران والفنادق والرحلات السياحية الداخلية وعدم التعامل مع أشخاص ليس لديهم مكاتب لتجنب عمليات النصب والاحتيال.

وأوصت المواطنين الراغبين في شراء عقار في جمهورية تركيا الصديقة ضرورة التأكد من خلو العقارات من أي التزامات مالية أو رهونات عقارية قد تكون مسجلة على العقار.

وذكرت أنه في حال الرغبة في شراء عقار يجب أن يكون عقد الشراء مترجما إلى اللغة العربية من قبل مترجم معتمد ويفضل توكيل محام لمتابعة هذه الإجراءات.

وبينت أنه عند إجراء توكيلات خاصة (التوكيلات العقارية بشأن تسجيل العقار أو بيعه) يجب أن يقتصر التوكيل على الغرض الذي من أجله عملت الوكالة وأن تنتهي الوكالة بانتهائه.

ودعت القنصلية العامة لدولة الكويت في إسطنبول المواطنين عند حدوث أي طارئ أو عند الحاجة للمساعدة إلى عدم التردد في الاتصال بهاتف الطوارئ رقم: 00905306902097.