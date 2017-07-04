• جابرييل: منطقة الخليج بأكملها أمامها فرصة لتعزيز حربها على تمويل الإرهاب

قال وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، إن الدول العربية التي تقاطع قطر جراء مزاعم عن دعمها للإرهاب ما زالت في انتظار رد الدوحة على مطالبها عبر المبعوث الكويتي.



وقال في مؤتمر صحفي في أبو ظبي، مع وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل، إن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن فرض عقوبات إضافية، مضيفا "ننتظر الرد القطري عبر المبعوث الكويتي ووقتها لكل حادث حديث".



ومن جانبه قال وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابرييل،إن منطقة الخليج بأكملها أمامها فرصة لتعزيز حربها على تمويل الإرهاب، مبديا تأييد بلاده وجهة النظر الإماراتية بضرورة وضع نهاية لإيواء أو تمويل الإرهابيين.