قالت الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء، إن إنتاج بلادها من النفط الخام بلغ اكثر من3.9 مليون برميل يوميا.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد نوبخت، في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء أن "إنتاجنا من النفط الخام اجتاز ولأول مرة بعد رفع العقوبات الدولية 3.901 مليون برميل يوميا حسب إحصائية الشهر الماضي".

وأوضح نوبخت أن إيران استطاعت بعد الاتفاق النووي الذي توصلت إليه في عام 2015 مع دول مجموعة (5+1) من رفع إنتاجها إلى ما قبل الحظر، مبينا أن إحصاءات الأشهر الثلاثة الماضية تشير الى انتاج 692 ألف برميل من المكثفات الغازية يوميا و852 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.