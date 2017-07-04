أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حمد الحميضي، أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة لسد الفجوة الرقمية مع دول العالم المتقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وقال الحميضي في كلمته له خلال حفل أقامته المؤسسة اليوم الثلاثاء، لتكريم الدفعة التاسعة من خريجي برنامج تدريب وتأهيل الكويتيين حديثي التخرج في مجال نظم وتقنية المعلومات بالتعاون مع شركة (آي بي أم) العالمية، إن من الأفضل في عصر التنافس الكبير رقميا وتكنولوجيا أن تكون مسؤولية هذا القطاع في أيدي عناصر وطنية مؤهلة ومبدعة وملتزمة.

وأضاف أن ثورة المعلومات قادت إلى تضاعف وتراكم المعرفة الإنسانية بسرعة لا سيما المعرفة العلمية والتكنولوجية "إلا أننا نعمل جميعا الآن ضمن الرؤى التي رسم آفاقها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ،من أجل جعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا مؤثرا في محيطها والعالم.

وأوضح أنه لتحقيق ذلك "علينا أن نأخذ بأسباب التقدم في مجال صناعة واستخدامات تكنولوجيا المعلومات التي تشكل مفتاح التقدم الاقتصادي في عصرنا الحالي".

وحذر الحميضي من بعض السلبيات في هذا المجال حيث إنه بقدر ما أنتجت تكنولوجيا المعلومات من فرص للتنمية الاقتصادية والإنسانية والمجتمعية فإنها أنتجت العديد من التحديات التي ينبغي أن نبقى متيقظين وواعين لها.

من جانبه أعرب مدير الخدمات التعليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة (آي بي أم) حسام رجب عن اعتزازه بالتعاون القائم بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأشاد رجب بالتسهيلات التي تقدمها المؤسسة لإنجاح مثل هذه البرامج التي تخدم أبناء الوطن وتساهم بشكل فعال بتدفق عمالة وطنية مؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات لسوق العمل.