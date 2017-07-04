مريم بندق

كشفت مصادر في تصريحات خاصة ل " الانباء" ان الحكومة ستقدم بعض التشريعات الجديدة و اخري معدلة تمثل ضرورة لتحديث النقل الجوي .

وقالت المصادر ان هذه التشريعات التي تخضع للدراسة ستقدمها الحكومة لإدراجها ضمن أولويات مشاريع القوانين في دور الانعقاد المقبل

وعن مدي إمكانية الاتفاق علي قانون التجنيس للعام الحالي 2017 اجابت المصادر : الحكومة تعهدت بالموافقة علي إقرار قانون لتجنيس (عدد معين ) من غير محددي الجنسية في دور الانعقاد المقبل كاشفة عن مساحة كبيرة من الاتفاق علي العدد الذي يجوز تجنيسه مع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية وهذا يدفع بتمرير مشروع القانون مع بداية استئناف جلسات دور الانعقاد الجديد

هذا و طلب مجلس الوزراء من الجهات المختصة عمل برنامج زمني للانتهاء من اعادة تأهيل البنية التحتية لقسائم خيطان

وأشارت المصادر الي ان المجلس كلف وزارات المالية والكهرباء والاشغال وبعض الجهات المختصة التنسيق فيما بينهم للاتفاق علي الجدول الزمني للتنفيذ علي ان يتم عرض اي عقبات علي مجلس الوزراء لإيجاد الحلول لها أولا بأول .