عادل الشنان



قال رئيس لجنة أهالي جنوب المطلاع التطوعية خالد العنزي إن الشركة الصينية (جيزهوبا) العالمية المناط بها عقد إنشاء وإنجاز وصيانة البنى التحتية في مشروع مدينة جنوب المطلاع السكنية عثرت أثناء عمليات الحفر على كمية كبيرة من المتفجرات والأسلحة وأنواع من القنابل اليدوية مدفونة في أرض المشروع على أعماق مختلفة في أماكن متعددة، وتم تجميع الكميات وإبلاغ وزارة الداخلية مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.



يذكر أن اكتشاف مثل هذه المتفجرات في أرض المشروع يقضي بوقف العمل لحين اتخاذ وزارة الداخلية من إجراءاتها وإعطاء الإذن بمباشرة العمل بعد التأكد من عدم وجود خطر على صحة العاملين في الموقع وهذا الأمر قد يتسبب في تأخير إنجاز الأعمال المدرجة يوميا على جداول عمل الشركة بشكل عارض، إلا أنه متكرر، لذلك طالب العنزي الجهات المختصة بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لانتشال جميع هذه المخلفات من المتفجرات والأسلحة وغيرها حتى يتسنى للشركة إنجاز أعمالها دون تأخير أو قلق على صحة العاملين.