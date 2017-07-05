عاطف رمضان

أعرب الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة أحمد مشاري الفارس عن أمله في أن يكون عند حسن ظن القيادة السياسية والشعب الكويتي بتوليه المنصب الجديد في الوزارة «وكيلا مساعدا»، معتبرا نيل ثقة القيادة السياسية شرفا كبيرا ومسؤولية وطنية ضخمة تستحق بذل الجهد والوقت في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الكويت المعاصر.



وأكد الفارس في تصريح صحافي أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجميع لعرض مشاكلهم والاستماع لمقترحاتهم التطويرية وذلك تتويجا لسياسة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان المرتكزة على الانفتاح على اكبر شريحة من المجتمع الكويتي وفعالياته بهدف الأخذ بكل ما من شأنه رفعة الاقتصاد الوطني بشكل خاص والبلاد بشكل عام.

وأوضح الفارس ان المرحلة الحالية بما تحمله من تحديات اقتصادية واجتماعية فرضت على الجميع في البلاد التحاور على الصعيد الوطني وفي مختلف المستويات، وخصوصا الحوار الجاد ما بين المسؤولين والمواطنين بعيدا عن النقد الجارح للوصول إلى نتائج ترضي الجميع وتساهم في رفعة البلاد.