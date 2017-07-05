انتهت إدارة التوزيع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية من توزيع 2062 قسيمة ضمن مشروع جنوب المطلاع والمدرج ضمن خطة عملها خلال السنة المالية الحالية من الإجمالي البالغ 4770 قسيمة على أن تعاود سلسلة التوزيع خلال شهر سبتمبر المقبل.



وبلغ عدد الراغبين في التخصيص على ما تبقى من قسائم جنوب المطلاع بحسب إحصائية صادرة عن المؤسسة 5919 بزيادة 3211 مواطنا عن إجمالي ما تبقى من قسائم والتي يبلغ عددها 2708 لأصحاب الأولوية المسجلين من تاريخ 31 ديسمبر 2012 وما قبل.



كما انتهت إدارة التخصيص من اعتماد طلبات 45 مواطنا يرغب في التخصيص على شقق شمال غرب الصليبخات المسجلين حت نهاية ديسمبر 2008 وما قبل.