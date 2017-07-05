أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري دعم الكويت الثابت لدور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) وجهودها التنموية لاستئصال الجوع والفقر في العالم. جاء ذلك في كلمة ألقاها الجبري خلال ترؤسه وفد الكويت في المؤتمر العام الـ 40 لمنظمة (فاو) لتحديد الاستراتيجية والعمل الدوليين للقضاء على الجوع والتنمية المستدامة.

وجدد ثقة الكويت بهذه المنظمة الدولية الكبرى ومشاطرتها أهدافها في مكافحة الفقر والجوع دعما للأمن الغذائي العالمي، مؤكدا دعمها لسياسات المنظمة نحو تحقيق أهداف الأجندة العالمية لعام 2030 للتنمية المستدامة.

وأشار الجبري في هذا السياق الى ما تقوم به (فاو) في سبيل «تعزيز القدرات على الصمود في المناطق الريفية بما يضمن الحماية الاجتماعية لكلا الجنسين والتنمية الزراعية والغذائية المستدامة».

وأعرب عن تطلع الكويت إلى تطوير علاقات التعاون التفاعلي مع (فاو) من خلال إبرام اتفاقية شراكة وشيكة للتنمية الزراعية، ما يسهم في تعزيز أمن الكويت الغذائي وتنمية القدرات الفنية للموارد البشرية والطبيعية.

وأعلن الجبري عن «الموافقة المبدئية على مشروعين اثنين من مشروعات برنامج الشراكة بين الكويت والمنظمة هما مشروع الحمض النووي للزراعة ومشروع تدوير المخلفات الزراعية». وأعرب الجبري عن الأمل في أن تساهم هذه المشروعات في اقتناء الكويت أحدث التقنيات والخبرات العالمية في مجالي الأغذية والزراعة.

وقال ان الشعار المرفوع في هذا المؤتمر حول «تغير المناخ والزراعة والأمن الغذائي» يلاقي اهتماما كبيرا من قبل الكويت التي تتأثر وعلى نحو خطير بالتغيرات المناخية ولاسيما الثروة السمكية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة لمياهها الاقليمية اضافة الى التلوث البيئي.