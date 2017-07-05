«ناقلات النفط»: متضامنون مع مطالب نقابة نفط الخليج

أعرب رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الخليج فالح العجمي عن استيائه لما وصلت اليه الأمور من ظلم بحق عمال الكويت في المنطقة المقسومة بمنطقة عمليات الخفجي واجبارهم على التوقيع على بصمة الدوام في حين ينتظرون على منفذ النويصيب الحدودي بالساعات للمرور ذهابا وايابا كل يوم بسبب عمليات صيانة المركز وآخرها عندما تعطل سيستم المركز وانتظر العمال قرابة 4 ساعات للسماح لهم بالعبور الى مقر عملهم.

وتساءل العجمي في تصريح صحافي: هل ما يحدث مع عمال الكويت في المنطقة المقسومة هو عدل بحق ابناء الكويت الذين يداومون خارج حدود الوطن، ولمن يشكو هؤلاء العمال اذا وقع عليهم خصم يومي بسبب دوامهم البعيد وتحملهم مشاق السفر يوميا خارج الحدود والعبور من المنفذ الحدودي والعودة منه كل يوم؟!

واكد العجمي ان ادارة الشركة التي طالما أعلنت تعهدها بعدم تطبيق البصمة على عمال شركة نفط الخليج هي المسؤولة اولا وأخيرا اليوم عن احوال هؤلاء العمال وما وصلوا اليه من حالة نفسية سيئة وهو ما يستدعي احترام الشركة لتعهداتها المكتوبة والالتفات الى احوال عمالها التي بدأت تتفاقم.

وحذر العجمي من ان الأمور اذا وصلت الى طريق مسدود فإن التصعيد لن يكون له سقف لاننا لن نقبل ان يظلم كل هؤلاء العمال من ابناء الكويت بسبب قرارات صدرت دون مراعاة طبيعة عمل هؤلاء العمال الشاقة يوميا . مطالبا رئيس مجلس ادارة الشركة التدخل فورا لحل هذه المشاكل.

وكان منفذ النويصيب شهد حالة شلل صباح امس ما أدى الى تكدس أعداد غفيرة من المسافرين وازدحام شديد أثر على حركة الدخول والخروج لمركبات العاملين بعمليات الخفجي المشتركة التي اصطفت في طوابير طويلة منذ الصباح الباكر لإنهاء إجراءاتهم.

من جانبه أعلن رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية فايز المطيري تأييد النقابة ومشاركتها وتضامنها مع نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج في جميع الإجراءات التي تقوم بها النقابة، معبرا عن أسفه لما آلت إليه الأمور والتطورات الأخيرة في ظل وجود تعهدات رسمية مسبقة من الشركة بعدم تطبيق نظام البصمة على العاملين في عمليات الخفجي المشتركة في المنطقة المقسومة.