أصحاب الحملات حريصون على الحفاظ على المركز الأول عالمياً في خدمة ضيوف الرحمن

أسامة أبو السعود

أعلن رئيس اتحاد حملات الحج الكويتية احمد الضويحي ان موسم الحج لهذا العام يشهد تسجيلا مميزا واقبالا كبيرا من حجاج بيت الله الحرام لدى حملات الحج الكويتية، كاشفا ان هناك الكثير من الحملات أغلقت ابواب التسجيل نظرا لاكتمال الأعداد المخصصة لها.

وقال الضويحي في تصريحات لـ «الأنباء»: ان هذا التسابق نحو التسجيل في حملات الحج يشير إلى رغبة المواطنين والمقيمين للالتحاق بالحملات نظرا لما تتميز به حملات الحج الكويتية من خدمات ورعاية لحجاج بيت الله، كما أن تعاون وزارة الأوقاف ممثلة بالوزير ووكيل الوزارة ومكتب الحج له دور كبير في هذا الإقبال.

وشدد على ان حملات الحج الكويتية حريصة على الحفاظ على ما وصلت اليه من مكانة متميزة بوصولها الى المركز الأول عالميا في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام من الكويت وتحاول كل عام تطوير خدماتها وتقديم افضل ما لديها لخدمتهم.

وعن أسعار حملات الحج والحديث عن ارتفاعها مقارنة بدول اخرى قال الضويحي: ان أسعار حملات الحج في الكويت تعد اقل من نظيراتها في دول اخرى لا تقدم نفس الخدمات والمستوى المتميز الذي تحرص عليه حملات الحج الكويتية والوقوف على راحة وخدمة ضيوف الرحمن وتلبية احتياجاتهم والتنسيق مع السلطات السعودية ومؤسسة الطوافة بالمملكة.

وأكد الضويحي أن أصحاب حملات الحج الكويتية يراعون المحافظة على مميزات وخدمات الحملة والتي جعلت الحملات الكويتية في مصاف البعثات المتميزة بشهادة الكثير في الداخل والخارج، كما أن أسعار الحملات تخضع لرقابة ومتابعة من مكتب الحج وهم أعلم بأن أغلب الخدمات المقدمة لحجاج الحملة يقابلها كلفة مالية نظرا لكون الحج موسما ترتفع فيه جميع الأسعار سواء الفنادق او المواصلات او حتى تذاكر الطيران والخدمات في المشاعر المقدسة من مخيمات منى وعرفات وغيرها.

وشدد على انه توجد لوائح وقوانين تنظم العلاقة بين الحاج وصاحب الحملة بما يحفظ حقوق الطرفين، مؤكدا ان صاحب حملة الحج الكويتية يتحمل جميع المخاطر بمفرده دون دعم من اي جهة حكومية.

وأوضح الضويحي ان قانون الحج والعمرة الجديد ينص في مواده على تطبيق العديد من العقوبات بحق أصحاب حملات الحج الكويتية ويتشدد في تطبيقها، وذلك مراعاة لحقوق ضيوف الرحمن، حيث تتعرض حملة الحج للمحاسبة الشديدة وتوقيع العقوبات التي قد تصل لسحب الترخيص نهائيا في حال وقوع اي مخالفات بحق ضيوف الرحمن.

ولفت في الوقت ذاته الى ان أصحاب حملات الحج يراعون الله في ضيوف الرحمن أولا وأخيرا وان القضية ليست تجارة بل هي مشاعر مقدسة وأعظم شرف يقوم به الإنسان وهو خدمة ضيوف الرحمن في أقدس البقاع على وجه الأرض.

وأعلن الضويحي أن اتحاد أصحاب حملات الحج الكويتية بصدد تقديم مقترحات لمواسم الحج القادمة تخدم الحجاج بالدرجة الأولى وتحافظ على مستوى الحملات المتميز وتسهل أداء فريضة الحج لجميع فئات المجتمع الكويتي، مؤكدا أن هذه المقترحات في طور الانتهاء منها حاليا وسيتم توجيهها الى وزير الأوقاف ومسؤولي الوزارة لدراستها وإمكانية تطبيقها.

وتوجه الضويحي بالشكر على ثقة جميع المواطنين والمقيمين بحملات الحج وتعاون الجهات الحكومية مع أصحاب الحملات، مثمنا جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما يقدمونه في خدمة حجاج بيت الله الحرام سائلا المولى عز وجل أن يوفقهم في إدارة موسم الحج لهذا العام كعادتهم السنوية بتميزهم وإخلاصهم في خدمة دين الله والوقوف على راحة ضيوف الرحمن.