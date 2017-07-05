الماجدي: ضرورة تحديث البيانات لصرف بدل الإيجار

عادل الشنان

كشفت مصادر في المؤسسة العامـــة للرعايـــة السكنيـــــة لـ «الأنباء» أن المؤسسة ستطرح عقد إنشاء وإنجاز وصيانة الضواحي الأربعة (n1-n2- n3- n4) المتبقية من مشروع جنوب المطلاع السكني الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى تناول عقد المحور الخدمي وعقد محطات الكهرباء والمحولات الرئيسية والثانوية ليكون جاهزا للطرح قبل نهاية العام الحالي، وبهذا تعتبر العقود الأساسية للمشروع قد اكتملت.



وفي هذا السياق، أشاد المتحدث الرسمي للجنة أهالي جنوب المطلاع التطوعية ياسر الماجدي بجهود القائمين على العمل في المؤسسة، وبارك لأهالي مدينة جنوب المطلاع بطرح مشروع البنى التحتية للضواحي المتبقية الأسبوع المقبل بالإضافة إلى دراسة طرح عقدي الخدمات العامة ومحطات الكهرباء خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن عدد محطات الكهرباء الفرعية المستهدفة للمشروع تتمثل في 419 محطة نموذجية 4 محولات، و43 محطة فرعية نموذجية 2 محول، أي بإجمالي 462 محطة كهرباء فرعية، مع تجهيز مواقع لـ 3 محطات رئيسية بقوة 400 كيلو فايت، و24 محطة رئيسية بقوة 132 كيلو فايت، بالإضافة إلى فكرة تطبيق تكنولوجيا الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) في جميع المباني العامة المزمع إنشاؤها في المشاريع المستقبلية بعد الانتهاء من أعمال الخدمات ‏وتطبيق جميع المعايير والاشتراطات البيئية، وتطبيق أحدث المواصفات المعتمدة من الوزارات المعنية، بالإضافة إلى ‏إعادة تخطيط مراكز الضاحية بتصاميم معمارية حديثة ومميزة لتصبح مراكز ترفيهية راقية بما تحتويه من عناصر جذب، وأماكن لممارسة رياضة المشي وأخرى للاستراحة مع وجود عناصر مائية وأماكن لعب للأطفال ومساحات متعددة الاستخدامات.



وحول اعتماد آلية جديدة لبدل الإيجار، أشار الماجدي إلى ضرورة تحديث البيانات بالنسبة لبدل الإيجار، حيث تعتمد هذه الآلية على تحديث البيانات كل عامين من منطلق المصلحة العامة والحفاظ على المال العام ويجب على المواطنين الانتباه لهذا الأمر حتى لا يتوقف صرف بدل الإيجار عنهم ويتأخرون في تسديد التزاماتهم الشهرية، مشيرا إلى أنه على الراغبين في تحديث البيانات اصطحاب المستندات الرسمية اللازمة لذلك مثل شهادة السجل العقاري والبطاقات المدنية لأفراد الأسرة وعقد الزواج وشهادة الراتب بالإضافة إلى رقم (الآي بان) للحساب البنكي، مشددا على حرص اللجنة على اطلاع الأهالي على كل ما هو جديد بشأن مشروع مدينة جنوب المطلاع السكني من منطلق الشفافية التامة وإبراز دور المجتهدين بهذا الشأن سواء على مستوى الجهات الحكومية أو الأفراد وأيضا الكشف عن مواطن الخلل والإهمال إن وجدت.



إلى ذلك، تطلق المؤسسة موقعها الإلكتروني الجديد في غضون الشهر الجاري، وذلك بعد أن انتهت اللجنة المشكلة لتحديثه وتطويره من أعمالها، وسيوفر الموقع الجديد عددا من الخمات التي من الممكن إنجازها «أون لاين» عبر الأجهزة الذكية المختلفة أو غيرها عبر الإنترنت دون الحاجة لمراجعة المؤسسة، وبموازاة ذلك حصلت المؤسسة على موافقة وزارة التجارة والصناعة على شعارها الجديد وبذلك تم اعتماده رسميا.

كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة في أرض المشروع



عادل الشنان

قال رئيس لجنة أهالي جنوب المطلاع التطوعية خالد العنزي إن الشركة الصينية (جيزهوبا) العالمية المناط بها عقد إنشاء وإنجاز وصيانة البنى التحتية في مشروع مدينة جنوب المطلاع السكنية عثرت أثناء عمليات الحفر على كمية كبيرة من المتفجرات والأسلحة وأنواع من القنابل اليدوية مدفونة في أرض المشروع على أعماق مختلفة في أماكن متعددة، وتم تجميع الكميات وإبلاغ وزارة الداخلية مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

يذكر أن اكتشاف مثل هذه المتفجرات في أرض المشروع يقضي بوقف العمل لحين اتخاذ وزارة الداخلية من إجراءاتها وإعطاء الإذن بمباشرة العمل بعد التأكد من عدم وجود خطر على صحة العاملين في الموقع وهذا الأمر قد يتسبب في تأخير إنجاز الأعمال المدرجة يوميا على جداول عمل الشركة بشكل عارض، إلا أنه متكرر، لذلك طالب العنزي الجهات المختصة بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لانتشال جميع هذه المخلفات من المتفجرات والأسلحة وغيرها حتى يتسنى للشركة إنجاز أعمالها دون تأخير أو قلق على صحة العاملين.