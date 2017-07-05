عاطف رمضان

أكد رئيس اتحاد صيادي الأسماك ظاهر الصويان أن شبرة السمك في سوق شرق شهدت صباح أمس الثلاثاء إقبالا على شراء سمك الميد الطازج لكن بعض الجهات المعنية تمنع البيع لحين وقت المزاد بعد صلاة العصر.

وأضاف الصويان في تصريح لـ «الأنباء» أن السوق شهد زيادة في المعروض من أسماك الميد أمس مع وجود طلب عليه من قبل المستهلكين.

وأشار إلى أنه في السابق ومنذ 20 عاما كان يباع الميد والصبور طوال اليوم في ساحة السوق من دون مزاد، إلا أن النظام الجديد منع ذلك على الرغم من توافر الأسماك في ساحة السوق.

من جهة أخرى، طالب الصويان الجهات المعنية بالتعاون مع اتحاد الصيادين وتلبية طلبات عموم الصيادين خاصة ان قطاع الصيد يعتبر أحد واهم أعمدة الأمن الغذائي في الكويت.