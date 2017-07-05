جاسم التنيب ـ أمير زكي

أعلن نائب مدير عام الإدارة العامة للإطفاء لشؤون المكافحة اللواء جمال البليهيص عن استبعاد شبهة التعمد في حريق بنك الائتمان في منطقة جنوب السرة، والذي شب نهاية شهر رمضان الماضي.

وقال البليهيص في تصريح خاص لـ«الأنباء»: بعد جمع الأدلة والاستعانة بكاميرا من جهة أمنية تبين أن أعمال لحيم كانت تتم داخل مشروع بنك الائتمان، وهي التي تسببت في اندلاع ألسنة اللهب. وحول حريق شرق، الذي أتى على مبنى قيد الإنشاء، قال اللواء البليهيص: مازلنا نجمع الأدلة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وسنرفع تقريرا مفصلا بشأن الحريقين، وسنعلن بعد التحقيق عن سبب حريق شرق. وأردف قائلا: أود أن أؤكد أن الإدارة العامة للإطفاء تم إبلاغها عن الحريقين متأخرا، وكان ذلك السبب الرئيسي في تعاظم ألسنة اللهب.

وأكد اللواء البليهيص ان الادارة العامة للإطفاء لديها من الشفافية ما يجعلها تعلن عن أي حريق وما اذا كان متعمدا أو لا. وأضاف: خلال 2016 تعاملت الإدارة العامة للإطفاء مع 13206 حوادث من بينها 4771 حريقا، وانتهينا الى ان هناك 409 من الحرائق متعمدة سواء كانت حرائق منازل أو مركبات أو مبان، مجددا التأكيد على أنه لا مصلحة للإدارة العامة للإطفاء في إخفاء معلومة بشأن تعمد حريق ما.