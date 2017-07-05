مريم بندق

كشفت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة ستقدم بعض التشريعات الجديدة وأخرى معدلة تمثل ضرورة لتحديث النقل الجوي.

وقالت المصادر: ان هذه التشريعات التي تخضع للدراسة ستقدمها الحكومة لإدراجها ضمن أولويات مشاريع القوانين في دور الانعقاد المقبل وعن مدى إمكانية الاتفاق على قانون التجنيس للعام الحالي 2017، أجابت المصادر: الحكومة تعهدت بالموافقة على إقرار قانون لتجنيس (عدد معين) من غير محددي الجنسية في دور الانعقاد المقبل، كاشفة عن مساحة كبيرة من الاتفاق على العدد الذي يجوز تجنيسه مع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية وهذا يدفع بتمرير مشروع القانون مع بداية استئناف جلسات دور الانعقاد الجديد.

هذا، وطلب مجلس الوزراء من الجهات المختصة عمل برنامج زمني للانتهاء من إعادة تأهيل البنية التحتية لقسائم خيطان.

وأشارت المصادر الى ان المجلس كلف وزارات المالية والكهرباء والأشغال وبعض الجهات المختصة التنسيق فيما بينها للاتفاق على الجدول الزمني للتنفيذ على ان يتم عرض اي عقبات على مجلس الوزراء لإيجاد الحلول لها أولا بأول.