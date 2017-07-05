حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

كشف وزير الصحة د.جمال الحربي، عن فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث المؤسف الذي تناقلته وسائل الإعلام بأحد المستشفيات وتحديد المسؤولية عن حدوثه ومعاقبة كل من تثبت مسؤوليته مهما كان موقعه .

وشدد على أن الوزارة لن تتهاون عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المحافظة على سلامه العاملين بها من أطباء وهيئة تمريضية وفنيين وإداريين، قائلا:" لن تسمح الوزارة بأي تجاوزات أو عنف بالمرافق الصحية".

واستنكر ما يتردد عن اعتداءات على العاملين بالقطاع الصحي، واصفا إياها بالحوادث الفردية والغريبة عن المجتمع الكويتي بما يسوده من علاقات إنسانيه قوامها التراحم والاحترام والمحبة ونبذ العنف.