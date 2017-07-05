بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ببرقية إلى رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، عبر فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة باستشهاد رجل امن وإصابة ثلاثة آخرين من رجال الأمن اثر هجوم إرهابي بمقذوف متفجر على دورية شرطة في محافظة القطيف .

واعرب الغانم في برقيته عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي، مؤكدا التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييد كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها .

ودعا الغانم المولى تعالى أن يرحم الشهيد برحمته وان يعجل بشفاء المصابين .