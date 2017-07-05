أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية بحملة تفتيشية على المطاعم والمحلات بمنطقة الرقعي .

وفي هذا السياق أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية الفروانية، خالد الردعان، أن الحملة التي نفذتها النوبة (ب)جاءت للتأكد من سلامة المادة الغذائية التي تقدم للمستهلك واستيفاؤها كافة الاشتراطات الصحية، مشيرا إلى أن الحملة أسفرت عن الكشف على 24 مطعماً و4 مطابخ ونادي صحي وتحرير 12 مخالفة تنوعت ما بين العمل قبل الحصول على شهادة صحية وعدم التقيد بقواعد النظافة العامة.

وأشار الردعان إلى أن المفتشين بالنوبات الثلاثة ( أ,ب,ج) يقومون بحملات يومية في عموم المحافظة لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الاتصال على الخط المباشر (1844448) أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبلدية الكويت (@kuwmun) في حال وجود أي شكوى تتعلق بالعمل البلدي، مشيرة إلى إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.