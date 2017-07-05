عبدالكريم أحمد

قرر رئيس الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف المستشار إبراهيم العبيد إحالة أوراق دعوى دخول المجلس المتهم بها 70 مواطنا بينهم نواب حاليون وسابقون وناشطون، إلى رئيس المحكمة لإحالتها إلى دائرة أخرى بعد تقديم دفاع المتهمين طلبا برد الهيئة.

وذكر مصدر لـ«الأنباء» أن ثلاثة من المتهمين وهم مبارك الوعلان وسالم النملان وحسن السبيعي وبتضامن من المتهمين، تقدموا بطلب رد المستشار إبراهيم العبيد وذلك بطلب أرجعوه لعدم تمكينهم من إعداد الدفاع من خلال قرارات الإرجاء قصيرة الأمد، وعدم إتمام بعض الإعلانات، وندب محامين أثناء حجز الدعوى للحكم وبعضهم على خلاف مع بعض المتهمين، بالإضافة إلى طلب القوات الخاصة ما أشعر المتهمين بالرهبة.