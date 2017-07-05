ذكرت وكالة أنباء دوجان التركية الخاصة ،أنه تقرر اليوم الأربعاء، رفع حظر استمر ثلاثة أشهر على حمل الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة على الجزء المخصص للركاب في رحلات الطيران المتجهة من تركيا إلى الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قد حظرت في 25 مارس حمل الأجهزة الإلكترونية التي يزيد حجمها عن حجم الهاتف المحمول داخل الجزء المخصص للركاب في الرحلات المباشرة المتجهة إليها من عشرة مطارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وقالت دوجان إن شركة الخطوط الجوية التركية سمحت للركاب باصطحاب أجهزة إلكترونية على رحلتها المقررة الساعة 6:45 صباح اليوم الأربعاء (0345 بتوقيت جرينتش) من مطار أتاتورك إلى مطار جون كنيدي الدولي في نيويورك.

وفرضت واشنطن الحظر على عشرة مطارات في ثماني دول، هي مصر والمغرب والأردن والإمارات والسعودية والكويت وقطر وتركيا، خشية إخفاء مواد ناسفة داخل الأجهزة.

وتقرر رفع الحظر على الرحلات المغادرة من أبوظبي يوم الأحد.