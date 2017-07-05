بشرى شعبان

قال نائب المدير العــام لحماية القوى العاملة، عبدالله المطوطح، بالإشارة إلى القرار الإداري رقم 535 لسنة 2015 بشأن حظر العمل وقت الظــــهيرة في الأمــــــاكن المكشوفة خلال الفترة من أول يونـــــيو حتى 31 أغسطس من الساعة 11 ظهرا حتى الساعة 4 عصرا، إن فـــرق التفتيـــش قامت بالتفتيش على المواقع في كل المحافظات للتأكد من التزام أصحاب المشاريع بالقرار، مشيراً في تصريح صحافي إلى أن نتائج الحملات التفتيشية خلال الفترة من 1/6/2017 وحتى تاريخ 30/6/2017 كانت كالآتي : عدد المواقع المـــــخالفة التي تم التفتيش عليها بلغ 56 موقعاً، عدد العمالة المتواجدة بالمواقع المخالفة بلغ 132 عاملاً، عـــدد المواقع المستوفية التي تم إعادة التفتيش عليها 35 موقعاً ، وعدد العمالة المتواجدة بالمواقع المستوفية 83 عاملاً.