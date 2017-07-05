موسى أبو طفرة

أوضح مدير إدارة النشر الإلكتروني بوزارة الإعلام، لافي السبيعي، أنه طبقا للمادة 24 من قانون الإعلام الإلكتروني رقم (8) لعام 2016 والتي تنص على أنه " يجب على كافة المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المذكورة بالمادة 5 من القانون والقائمة عند العمل به توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال سنه من صدور اللائحة التنفيذية "، وعليه تكون المهلة النهائية بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٥ لتقديم طلب الترخيص لمالك الوسيلة الإعلامية وفق الأنشطة المذكورة بالمادة 5 من قانون الإعلام الإلكتروني رقم 2016/8 ، وكل من تقدم بطلب قبل المهلة النهائية يعتبر غير مخالف وفق مواد القانون .