تمكن فريق الغوص، التابع للمبرة التطوعية البيئية، من رفع عوامة بحرية جانحة على ساحل الزور تزن طنا واحدا بالتعاون مع لجنة إزالة التعديات التابعة لمجلس الوزراء.

وقال مسؤول العمليات البحرية في الفريق وليد الشطي، اليوم الأربعاء، إن الرياح والأمواج العالية دفعت بالعوامة البالغ ارتفاعها أربعة أمتار إلى ساحل (الزور) جنوب الكويت مما يشكل خطورة على الملاحة البحرية في حال عودتها إلى البحر.

وأوضح الشطي أن الفريق بادر بانتشال هذه العوامة، مؤكدا ضرورة توخي الأمن والسلامة عند تثبيت هذه العوامات الملاحية الكبيرة ومتابعة الصيانة الدورية اللازمة لها والتأكد من سلامتها الفنية.

وأكد على رواد البحر في المنطقة الجنوبية ضرورة الانتباه إلى المشاريع البحرية التي تنجز في هذا الموقع وإقامة بعض الجزر الصناعية وعمليات الحفر والردم وتوخي الحذر حين الإبحار نهارا وعدم الإبحار ليلا في هذه المواقع.

وأشار إلى أن فريق الغوص رفع عدة عوامات ملاحية خلال الفترة الماضية في مواقع مختلفة كشرق جزيرة فيلكا وسواحل بوحليفة وشرق والسلام.