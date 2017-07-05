أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأربعاء، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 32.1 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6670 نقطة و 0.99 نقطة للوزني و 1.09 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 10.3 مليون دينار كويتي (نحو 34 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 54.4 مليون سهم تمت عبر 2473 صفقة.

وكانت أسهم شركات (المباني) و(وطني) و(بيتك) و(الامتياز) و(رمال) و(زين) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (بترولية) و(سينما) و(ابار) و(رمال) و(تنظيف) و(كفيك) الأكثر ارتفاعا.