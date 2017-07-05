اعلن نادي برشلونة، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء انه توصل إلى اتفاق مع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي يقضي بتمديد عقده حتى نهاية يونيو 2021.

واكد النادي الكاتالوني أن "الاتفاق سينجز رسمياً في الأسابيع القليلة المقبلة عندما يعود اللاعب إلى تدريبات الفريق".

وبعد عدة اشهر من المفاوضات والتكهنات بشأنها، انتهى الأمر بالنادي الكاتالوني والنجم الأرجنتيني الحائز خمس مرات على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بالتوصل إلى اتفاق حول الصفقة الجديدة، علماً أن العقد السابق ينتهي في يونيو 2018.

واصبح ميسي -30 عاما-افضل هداف في تاريخ العملاق الكاتالوني حيث بدأ مسيرته، بتسجيله 507 أهداف في 583 مباراة رسمية.