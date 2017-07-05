عبدالعزيز الفضلي

توّدع اليوم وزارة التربية ما يقارب 169 معلّماً وإدارياً كانت قد أحالتهم للتقاعد اعتباراً من اليوم الخميس 6 يوليو بعد أن امضوا 34 عاماً في خدمة المنظومة التربوية عملوا خلالها بكل إخلاص للارتقاء بالعملية التعليمية، غير انهم تركوا فراغا تعمل وزارة التربية على سده من خلال ترقية العديد من الكفاءات التي تنتظر دورها في الترقي ،فعملت طوال شهر رمضان المبارك على فترتين صباحية ومسائية لتسكين هذه الشواغر عبر مقابلات للوظائف الإشرافية الذين تقدموا لها مستوفي الشروط التي وضعتها الوزارة وانتهت معظمها وتنتظر اعتماد النتيجة النهائية لمن اجتازوا المقابلات والتي من المتوقع أن تعلن خلال الشهر المقبل .

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