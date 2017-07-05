لافروف: روسيا مستعده لدعم جهود تحسين العلاقات بين دول الخليج العربي

قال الأمين العام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، إن الأزمة الخليجية حساسة للغاية، مجددا استعداد الجامعة للتدخل إذا طلبت أطراف الأزمة ذلك.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقد بالعاصمة الروسية موسكو، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش زيارة الأول لروسيا .

وقال أبو الغيط، إنه تم "مناقشة الوضع بين الدول الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وعلاقتهم بقطر، وكيفية تصور تطورات الموقف وما يمكن أن يؤدي في اتجاه أي تهدئة أو تسوية لهذه الأزمة المؤرقة".

وأضاف "وفي هذا السياق اتفقت مع وزير الخارجية الروسي على ضرورة أن يستمر المجتمع الدولي والدول العربية في مكافحة الإرهاب وهزيمته".

وأشار إلى أن لقاءه تطرق لعدد من قضايا المنطقة، السورية والفلسطينية والليبية وسبل حلها.

وردا على سؤال بشأن الأزمة الخليجية، تابع أمين الجامعة العربية: "الأزمة الخليجية أزمة أراها حساسة للغاية وتتطلب أن يقوم الإخوة فى الخليج فى التعامل معها، وهذا هو الموقف الذى تبنته الجامعة".

وتابع "هناك تحرك من قبل الكويت وعمان، والجامعة العربية مبكرا تبنت التحرك الكويتي كأداة لتحقيق انفراجة فى الموقف، وتمسكنا بهذا"

واستدرك "مع هذا عرضنا وقلنا نحن على استعداد دائم طبقا لميثاق الجامعة أن نتحرك بين الأطراف إذا طلبت ذلك"

وأوضح أن "الميثاق ينص أن الجميع أعضاء بالجامعة، ولا يمكن اتخاذ موقف تجاه أحد دون آخر، وأعتقد أن الأطراف تفهمت هذا التحرك".

ونفي أبو الغيط أن يكون أدلى بتصريح أمس مفاده أن "أسلوب تعامل الدول العربية الأربعة التي قدمت قائمة من المطالَب إلى دولة قطر مع الأزمة كان خاطئا"، ردا على سؤال بالمؤتمر في هذا الصدد، قائلا "لا صحة لهذا التصريح".

ومن المنتظر أن يجتمع وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بعد ظهر اليوم، في قصر التحرير وسط القاهرة لإعلان موقف بخصوص الأزمة الخليجية.

ومن جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده مستعده لدعم جهود تحسين العلاقات بين دول الخليج العربي، مجددا دعمهم لجهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية.