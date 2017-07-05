بشرى شعبان

أعلن الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون، حسن كاظم، إن فرق التفتيش الميداني على العمل الخيري قامت خلال شهر رمضان ب397 جولة ميدانية على المساجد والمجمعات التجارية والأسواق في جميع محافظات الكويت لمراقبة ومتابعة سير مشروع جمع التبرعات ورصدت 91 مخالفة ارتكبتها جمعيات خيرية ومؤسسات نشر وأشخاص ومؤسسات تعليمية .

وأوضح كاظم في تصريح صحافي، إن المخالفات كانت عبارة عن 32 مخالفة تخص 12 جمعية خيرية تمثلت في عدم الالتزام بالجدول المخصص للتوزيع على المساجد ووجود أكياس لجمع التبرعات النقدية وأشخاص يجمعون تبرعات بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم فضلا عن رصد 18 كشكاً لجمع الملابس وتم إزالة ثلاثة منها وجاري العمل على إزالة البقية .

وأشار كاظم إلى أن من بين المخالفات رصد 5 مخالفات لـ 3 مبرات خيرية تمثلت في نشر إعلانات بدون ترخيص والدعوة لجمع التبرعات ورصد شاحنة تجمع تبرعات نقدية محظورة وتم مخاطبة المبرات والتأكيد عليها بضرورة عدم تكرار المخالفة .

ولفت كاظم إلى أن من بين المخالفات للعمل الخيري خلال شهر رمضان 30 مخالفة بينها 14 مخالفة ارتكبها أفراد قاموا بالدعوة لجمع تبرعات من دون ترخيص وتم مخاطبة الإدارة العامة للتحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم فضلا عن مخالفتي تزوير هويات جمع تبرعات وقيام إحدى الكليات بالدعوة لجمع تبرعات عينية وقيام مبرات خيرية بنشر إعلانات لجمع التبرعات بدون ترخيص فضلا عن رصد 6 مخالفات بوضع 9 صناديق جمع تبرعات نقدية داخل عدد من المساجد ومخالفة احد المصارف لجمعه فائض الأطعمة 4 مخالفات تمثلت في قيام شركات تعمل في مجال النشر والتوزيع وشركة تجارية بالاعلان عن جمع التبرعات بدون ترخيص بالاضافة الى 6 فرق تطوعية تدعو لجمع التبرعات .

وكشف كاظم ان اجمالي الجمعيات الخيرية المشهرة من الشؤون بلغ 29 جمعية، مشيرا الى ان عدد الجمعيات المشاركة في مشروع جمع التبرعات خلال شهر رمضان بلغ 22 جمعية بما فيهم الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية، لافتا ان عدد الفرق الميدانية التي تعمل على متابعة العمل الميداني الخيري يبلغ 4 فرق موزعة على كافة المحافظات تقوم باعمال المتابعة وازالة المخالفات ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي .

واكد كاظم ان الجمعيات الخيرية ستقوم بتزويد الشؤون بتقرير مفصل عن ما تم جمعه من تبرعات خيرية خلال شهر رمضان وستقوم الوزارة باعداد تقرير مفصل واجراء مقارنة بحجم التبرعات خلال السنوات الماضية، متوقعا انجاز هذا التقارير خلال الشهر الجاري، ولافتا انه بات من السهل على الجمعيات ان تعد مثل هذه التقارير حيث انها تستخدم الحاسب الآلي في حصر التبرعات الخيرية .