بدأت القمة البديلة التي تضم منتقدي مجموعة العشرين "جي20" تحت اسم "قمة التضامن العالمي" في مدينة هامبورج الألمانية.

وقبل يومين من اجتماع قمة مجموعة العشرين التي تضم كبرى الدول الصناعية الغنية والقوى الاقتصادية الناشئة، يتشاور ممثلو نحو 75 مبادرة بشأن بدائل للسياسة الحالية لقمة العشرين التي لا يمكنها -من وجهة نظرهم- حل المشكلات الكبرى بالعالم .

ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين في "قمة التضامن العالمي" التي تنعقد على مدار اليوم الأربعاء وغدا الخميس إلى 1500 شخص من 20 دولة في قاعة "كامبناجل" في مدينة هامبورج.

ووفقا لموقع فعاليات القمة فإنها ستشهد أكثر من 70 ورشة عمل، ومن المقرر أن تناقش مجموعة من القضايا من بينها الطبيعة، والعنصرية، والاستغلال، والقمع، وكراهية النساء، والجنسية المثلية.

كما من المقرر أن تلقي منتقدة العولمة الهندية فاندانا شيفا الحائزة على جائزة نوبل البديلة الكلمة الافتتاحية في القمة.