عبدالكريم أحمد

أمر قاضي التجديد قبل قليل باستمرار حجز أربعة عراقيين اتهموا خلال شهر مايو الماضي بدخول المياه الإقليمية الكويتية ومحاولة قتل رجال أمن من إدارة خفر السواحل، على أن يعرضوا عليه مجددا يوم 19 من شهر يوليو الجاري.



وأحيل المتهمين الذين من بينهم ثلاثة أشقاء إلى المحاكمة بتهم اقتحام المياه الإقليمية الكويتية وسلب طراد تابع لإدارة خفر السواحل الكويتية والشروع بقتل أفراد طاقمه وحيازة سلاح ناري وذخيرة، بعدما أعلنت وزارة الداخلية حينها السيطرة على طرادهم بعد تهديدهم أفراد دورية بحرية بسلاح ناري مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن تعرض رجل أمن وأحد المسلحين المتسللين لإصابات طفيفة.



وتخللت جلسة اليوم مثول المتهمين الأربعة أمام قاضي التجديد وإنكارهم التهم المسندة إليهم، مبينين أنهم ثلاثة أشقاء وصياد خرجوا بنزهة بحرية لأول مرة وقد فوجئوا بوجود غبار كثيف ونظرا لعدم خبرتهم فقد ضلوا الاتجاه في البحر وصاروا يلفون مدة طويلة في عرض البحر إلى أن نفذ وقود قاربهم وبقوا عالقين في البحر لمدة 14 ساعة إلى أن جرفتهم التيارات البحرية ناحية المياه الكويتية.



وأضاف المتهمون أنهم لما شاهدوا دورية كويتية طلبوا منها سحب طرادهم إلى أقرب نقطة وبالفعل تم سحبه إلا أن أوامر أمنية صدرت للدورية بإحضارهم للتحقيق قبل الإفراج عنهم وهنا رفضوا الانصياع بالرغم من وجودهم على متن الدورية الكويتية فحصلت مشاجرة بينهم وبين رجال الأمن استدعت تدخل الدوريات القريبة ومن ثم ضبطهم وإحالتهم بالتهم المذكورة.