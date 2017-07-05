عبدالكريم أحمد

أصدرت محكمة الجنايات حكما ببراءة أربعة أشقاء من تقيطع سياج حديدي محاط بأحد حقول البترول الخاصة بشركة نفط الكويت والاستيلاء عليه.



وكان الممثل القانوني لشركة النفط قد أبلغ أنه اكتشف سرقة السياج الحديدي الخاص بالشركة وأنه لا يتهم شخصا بعينه مضيفا أن آخر مرة شاهد فيها الموقع قبل السرقة بعشرين يوما، وبإجراء التحريات السرية من قبل المباحث دلت على قيام المتهمين بقطع الشبك الحديدي المحاط بأحد آبار الشركة والاستيلاء عليه، فتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على المضبوطات وأداة خاصة بقطع الحديد في سكراب منطقة أمغرة.



وأمام المحكمة، حضرت المحامية أنعام حيدر وشككت بصحة إسناد الاتهام إلى المتهمين، مؤكدة أن اتهام المتهمين كان في فترة يقبعون خلالها في السجن المركزي حيث تساءلت مستغربة عن كيفية إلقاء القبض عليهم قبل ارتكاب الواقعة.



وأكدت حيدر خلو الأوراق من ثمة شاهد رؤية على واقعة السرقة وأن الصورة التي رسمت في وجدان المحكمة من مطالعتها للأوراق جلعها لاتطمئن لما قرره شاهدي الإثبات بما يتعين عدم التعويل على شهادتهما بهذا الشأن والاعتداد بإنكار المتهمين.