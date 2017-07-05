دعا وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الاربعاء الى "الحوار" لحل الازمة الدبلوماسية الخليجية واصفا الدول التي قاطعت قطر بأنها تحاول تقويض سيادة بلاده، موضحاً أن الرد على مطالب تلك الدول جاء متسقاً مع احترام القانون الدولي وسيادة قطر

وقال آل ثاني في كلمة امام معهد تشاتام هاوس في لندن أن "قطر تواصل الدعوة الى الحوار" فيما تجتمع الدول المقاطعة لقطر وعلى رأسها السعودية في القاهرة لمناقشة الخطوات التالية في هذه الازمة.

وأضاف "نحن نرحب بأية جهود جدية لحل خلافاتنا مع جيراننا" إلا أنه أكد "لا نقبل التدخل في شؤوننا".

وواصل وزير الخارجية القطري ان السعودية والدول الحليفة لها في المنطقة تطالبنا بالتخلي عن سيادتنا كثمن لإنهاء الحصار".

وأكد إن بلاده بحاجة لعلاقة صحية وبناءة مع إيران.

وقال ان قطر وإيران لا بد وأن تتعايشا معا وأشار إلى أنهما تشتركان في حقل للغاز.