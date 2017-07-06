أعلن البنك الكويتي للطعام - الصرح الخيري الأول بالمنطقة - عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع اتحاد الجمعيات التعاونية، وتشمل الاتفاقية إمكانية توزيع وصرف كوبونات بنك الطعام في 300 نقطة بيع مختلفة تغطي مختلف مناطق الكويت.

وجرى توقيع العقد في المقر الرئيسي للبنك بين نائب رئيس البنك الكويتي للطعام مشعل عبدالله الأنصاري، ورئيس اتحاد الجمعيات علي هاشم الكندري، وبحضور عدد من قيادات بنك الطعام واتحاد الجمعيات التعاونية.

وبهذه المناسبة، صرح الأنصاري بأن بنك الطعام مازال ينفذ خطته الخيرية في تغطية مختلف احتياجات الأسر المتعففة داخل الكويت، ومن خلال الاتفاقية الأخيرة مع اتحاد الجمعيات ستكون استفادة الأسر المتعففة بشكل أكبر وأوسع بحيث تشمل اكبر شريحة مستهدفة داخل الكويت، وذلك يأتي ضمن مبادرات البنك المستمرة في مجال دعم وتطوير العمل الخيري في الكويت.

وأضاف أن مناطق توزيع الكوبونات في الجمعيات التعاونية جاء بعد دراسة مستفيضة لتحديد أفضل الأماكن لتوزيع كوبونات الخير من ناحية، ولتوفير الجهد على الأسر المحتاجة، وذلك بتقريب المسافات لتكون أماكن تواجدنا قريبة من أماكن سكن الأسر المتعففة.

هذا، وأجرى بنك الطعام الكويتي العديد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات الغذائية في الكويت لتغطية جميع احتياجات المحتاجين والأسر المتعففة بالكويت، منها توزيع كوبونات المواد التموينية الأساسية لـ 5700 أسرة متعففة، وقام بتوقيع عقد مع شركة كويكر العالمية التي تتميز بمنتجات غذائية بمواصفات عالمية، وشركة سيفكو، فضلا عن توفير ملابس وبطانيات لتدفئة المحتاجين خلال فصل الشتاء ويقوم بنك الطعام بتوزيعها للمستحقين داخل الكويت.

من جانبه، قال رئيس اتحاد الجمعيات علي الكندري إن من شأن هذا العقد تحقيق استفادة للمحتاجين والأسر المتعففة داخل الكويت، وذلك من خلال توفير كوبونات الخير في مختلف الجمعيات التعاونية.

وعبر الكندري عن سعادته للثقة التي منحها بنك الطعام لاتحاد الجمعيات من خلال توقيع هذا العقد التي سيعود بالنفع على قطاع العمل الخيري بالكويت والأسر المتعففة بشكل خاص.



وأضاف أن هذه الشراكة تعكس التزامنا تجاه العمل الخيري بالكويت وخصوصا في قطاع المنتجات الغذائية.

ويستقبل البنك الكويتي للطعام التبرعات على مدار الساعة عن طريق إرسال رسالة نصية بالمبلغ 1 أو 5 أو 10 دنانير على شبكة VIVA برقم 50487 وشبكة ZAIN برقم 94122 أو عن طريق الموقع الالكتروني: www.kuwaitfoodbank.org.