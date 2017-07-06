بشرى شعبان

أعلن الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون حسن كاظم عن أن فرق التفتيش الميداني على العمل الخيري نفذت خلال شهر رمضان 397 جولة ميدانية على المساجد والمجمعات التجارية والأسواق في كل محافظات الكويت لمراقبة ومتابعة سير مشروع جمع التبرعات ورصدت 91 مخالفة ارتكبتها جمعيات خيرية ومؤسسات نشر وأشخاص ومؤسسات تعليمية.

وأوضح كاظم في تصريح صحافي أن المخالفات كانت عبارة عن 32 مخالفة تخص 12 جمعية خيرية تمثلت في عدم الالتزام بالجدول المخصص للتوزيع على المساجد ووجود أكياس لجمع التبرعات النقدية وأشخاص يجمعون تبرعات من دون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم فضلا عن رصد 18 كشكا لجمع الملابس وتمت إزالة 3 منها وجار العمل على إزالة البقية.

وأشار إلى أن من بين المخالفات رصد 5 مخالفات لعدد 3 مبرات خيرية تمثلت في نشر إعلانات بدون ترخيص والدعوة لجمع التبرعات ورصد شاحنة تجمع تبرعات نقدية محظورة وتمت مخاطبة المبرات والتأكيد عليها بضرورة عدم تكرار المخالفة.



وأضاف ان هناك 14 مخالفة ارتكبها أفراد قاموا بالدعوة لجمع تبرعات من دون ترخيص وتمت مخاطبة الإدارة العامة للتحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فضلا عن مخالفتي تزوير هويات جمع تبرعات وقيام إحدى الكليات بالدعوة لجمع تبرعات عينية وقيام مبرات خيرية بنشر إعلانات لجمع التبرعات من دون ترخيص.

وأكد كاظم أن الجمعيات الخيرية ستقوم بتزويد الشؤون بتقرير مفصل عما تم جمعه من تبرعات خيرية خلال شهر رمضان وستقوم الوزارة بإعداد تقرير مفصل وإجراء مقارنة بحجم التبرعات خلال السنوات الماضية متوقعا إنجاز هذا التقارير خلال الشهر الجاري.