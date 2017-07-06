بشرى شعبان

أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة في البلاد لايزال ساريا، لافتة إلى رصدها 56 موقعا مخالفا خلال شهر يونيو الماضي.

وقال نائب المدير العام للهيئة لقطاع حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح في تصريح صحافي أمس إن عدد العمالة التي كانت موجودة في تلك المواقع المخالفة بلغ 132 عاملا، مضيفا أن المواقع التي استوفت الشروط من خلال إعادة التفتيش عليها بلغ 35 موقعا وعدد العمالة فيها 83 عاملا.

وأوضح المطوطح أن فرق التفتيش تولت عملية التفتيش على المواقع في كل المحافظات للتأكد من التزام أصحاب المشاريع بالقرار آنف الذكر الذي أصدرته الهيئة في مايو الماضي ويقضي بحظر تشغيل العمالة في الأماكن المكشوفة من الساعة 11 ظهرا حتى الرابعة عصرا في الفترة الممتدة من الأول من يونيو حتى نهاية أغسطس.