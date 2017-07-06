أعلن مسؤول العلاقات العامة والإعلام بلجنة الدعوة الإلكترونية التابعة لجمعية النجاة الخيرية الشيخ محمد النقوي عن إشهار إسلام عدد 52 مهتديا ومهتدية من شتى الجنسيات عبر خدمة الحوار المباشر خلال شهر رمضان وأهدى النقوي الإنجاز لكل أهل الكويت ولعموم المسلمين، موضحا أن اللجنة كثفت جهودها الدعوية والتوعوية خلال الشهر الفضيل وذلك لتعريف الطرف الآخر بالإسلام عبر شتى وسائل التقنية المختلفة وبفضل الله وتوفيقه أشهر إسلامه 52 شخصا بلغات ثلاث هي الإنجليزية والإسبانية والتجالوج منهم 40 رجلا و12 امرأة من 18 دولة هي: الكاميرون، إثيوبيا، غانا، الفلبين، أوغندا، نيجيريا، تنزانيا، سيراليون، بوتسوانا، زيمبابوي، مالاوي، جنوب السودان، كينيا، الكونغو، زامبيا، المكسيك، جمهورية الدومينيكان، فنزويلا، ونقوم بدورنا بالمتابعة والتواصل معهم وتعليمهم وتثقيفهم ونغرس في نفوسهم ضرورة نشر رسالة الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة.

وتابع: من إنجازاتنا الرمضانية إعداد ملف خاص لتعريف وتعليم المهتدين الجدد فضل شهر رمضان باللغة الإنجليزية ولغات أخرى تضمن الملف فضائل رمضان والصيام والعشر الأواخر من رمضان وليلة القدر والاعتكاف وزكاة الفطر والعيد وغيرها من الأمور التي تهم المسلمين.

مضيفا: كما قمنا بإنتاج البطاقات التوعوية التي يتم تداولها عبر برامج الهواتف الذكية مثل الواتس آب والإنستغرام وغيرها وذلك من خلال تصميم بطاقات يومية طوال الشهر الكريم تحت عنوان «خواطر رمضانية» و«تعلم من رمضان» وكذلك إنتاج 30 حكما يتعلق بالصيام باللغة العربية.

وناشد النقوي محسني ومحسنات الكويت ومحبي الدعوة دعم اللجنة ماديا ومعنويا، مؤكدا أن العمل الدعوي النوعي والمميز الذي تقوم به اللجنة جعلها واحدة من أهم وابرز اللجان الدعوية العاملة في الفضاء الإلكتروني، موضحا أن اللجنة تقوم على تبرعات الخيرين فقط وبحاجة شديدة للدعم حتى تستمر في رسالتها الدعوية العالمية للتواصل ودعم اللجنة الاتصال على 97288044 أو 96066999 أو 22414703.