قام رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ويرافقه نائب رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف، صباح أمس بزياة لكلية علي الصباح العسكرية، وكان في استقبالهم لحظة وصولهم آمر كلية علي الصباح العسكريه اللواء الركن بدر العوضي، كما استمع من خلالها الى ايجاز مفصل عن مجريات وآليه التسجيل التي ينفذها ضباط الكلية لتسهيل الاجراءات على المتقدمين من دفعة الطلبه الضباط الجامعين 22 ودفعة الطلبة الضباط 47.
من جهته اعطى رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر توجيهاته لضباط كلية علي الصباح العسكرية لإتخاذ جميع الترتيبات والاستعدادات اللازمه لتسهيل عملية تسجيل دفعة الطلبة الضباط المستجدين للالتحاق بالكلية.