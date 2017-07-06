«كانت معركة حقيقية على ما يبدو»

تعليق للصحافة بعدما تبين ان نجم تلفزيون الواقع وعارض الأزياء جيريمي ماكونيل عانى من كسر في الأنف وكدمات في جفون العينين بالإضافة إلى اهتزاز دماغي إثر مشاجرته قبل أيام قليلة مع صديقته السابقة ستيفي ديفيز، التي لحقت بها هي الأخرى كسور في خمسة أضلاع، مما تعين نقلهما إلى المستشفى.