أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخصيصها مكتبا دائما لممثلي وزارة الدفاع في موقع مشروع القسائم بجنوب المطلاع بغية التعامل مع الذخائر والمتفجرات فور ظهورها أثناء عمليات الحفر.



وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة م.ابراهيم الناشي في تصريح صحافي، إن العثور على كميات من الذخائر والقنابل اليدوية أثناء عمليات الحفر بموقع المشروع ليس مفاجئا للمقاول، إذ نصت مستندات التعاقد على وجوب الحيطة والحذر أثناء أعمال الحفر تحسبا لوجود هذه المواد نظرا لطبيعة الموقع.



وأضاف الناشي أن وزارة الدفاع هي الجهة التي يتم التنسيق معها بهذا الشأن، إذ قامت الوزارة بالفعل بأعمال تمشيط كامل مسطح الموقع قبل بدء الأعمال.



وذكر أنه من المتوقع دائما ظهور مثل تلك الذخائر وبقايا المتفجرات على أعماق مختلفة أثناء الحفر، لذا تم تخصيص مكتب دائم لممثلي وزارة الدفاع في موقع المشروع.

وأوضح أن المكتب آنف الذكر منوط بسرعة التعامل مع هذه الذخائر والمتفجرات بمجرد ظهورها لضمان الأمن والسلامة مما يعتبر أولوية في المؤسسة فضلا عن عدم تعطل المقاول عن تنفيذ أعماله وفقا للبرنامج الزمني للمشروع.