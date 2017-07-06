فرج ناصر

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة م. احمد الحصان عن افتتاح تحويلتين مروريتين غدا الجمعة 7/7/2017 فجر السبت، الأولى ضمن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الدائري 6.5 السريع، موضحا ان التحويلة الأولى من الدائري السادس الى دوار عبدالله المبارك إلى الدائري السابع بالاتجاهين مقابل جليب الشيوخ طريق 602، اما التحويلة الثانية فمن الدائري السادس الى دوار عبدالله المبارك الى الدائري السابع مشروع الدائري 6.5، مؤكدا انه سيتم افتتاح التحويلتين بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضمان سلامة وأمان مرتادي الطريق.

وقال الحصان في تصريح صحافي ان مشروع إنشاء الطريق الدائري 6.5 من المشاريع المهمة التي ينفذها القطاع بتكلفة اجمالية 97 مليون دينار لتحقيق العديد من الأهداف منها تحويل جزء من الطريق الدائري السادس وخدمة حركة المرور المتوقعة من جامعة صباح السالم ومن مطار الكويت المزمع تطويره.