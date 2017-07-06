عاطف رمضان

تمكن فريق طوارئ منطقة الصديق في وزارة التجارة والصناعة من ضبط مخزن تورط في بيع سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي يقدر وزنها بـ 8.55 أطنان بعد ان مدد في صلاحية تاريخ استهلاكها. وبتوجيهات من قبل وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بتكليف فريق من مفتشي طوارئ الصديق بالتوجه لمكان المخزن وتمكن الفريق من ضبط الكمية وإحالتها الى الجهات المختصة لتطبيق القانون عليها.

وأكد قطاع الرقابة في الوزارة انه سيظل متابعا لجميع المحلات التجارية والأسواق المركزية محذرا أي شركة تتلاعب في السلع بانه سيحيلها الى النيابة لاتخاذ اللازم وتطبيق النظم والقوانين عليها.