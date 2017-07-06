دارين العلي

أصدر وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق تعليماته أمس بشأن تجديد عقود مشاريع الوزارة القابلة للتجديد في وقت كاف للتعامل مع تحديد ميزانياتها.

وشدد المرزوق خلال اجتماع امس مع وكيل الوزارة م.محمد بوشهري وعدد من الوكلاء المساعدين على ضرورة البدء في اتخاذ الإجراءات الخاصة بتجديد عقود مشاريع القطاعات المختلفة قبل انتهائها بسنتين على الأقل لاحتواء المتطلبات الخاصة بالميزانيات المالية التي يتم رصدها لتلك المشاريع والفترات الزمنية التي تستغرقها في أخذ الموافقات الرسمية من الجهات الرقابية.