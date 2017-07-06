محمد الجلاهمة

أبلغ مصدر أمني «الأنباء» أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وجه بمنح مديري الهجرة في محافظات الكويت الست صلاحيات لتمديد زيارات جميع الوافدين، وأيضا منح الزائرين المخالفين فرصة لتعديل اوضاعهم بعد دفع المخالفات المترتبة عليهم.

وقال المصدر: عقب هذه التعليمات التي جاءت في اعقاب تقرير رفع الى الوزير الجراح بشأن زائرين خالفوا القانون نظرا لعدم التمديد لهم، حيث اصدر الوزير التعليمات والتي اخذت حيز التنفيذ وطبقت اعتبارا من يوم امس الاول، بحيث اصبح في مقدور مديري الهجرة التمديد للوافدين الزائرين، وتعديل اوضاع المخالفين منهم.